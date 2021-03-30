Опрос: каждый второй россиянин копит или планирует копить "на черный день"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Почти каждый второй россиянин (46%) копит или планирует копить "на всякий случай" или "на черный день", свидетельствуют данные опроса "Росгосстрах жизнь" (есть в распоряжении ТАСС).

"Почти каждый второй россиянин (46%) копит или планирует копить "на всякий случай" или "на черный день". Чаще всего "на всякий случай" или "на черный день" копят россияне старшего возраста (60+), так поступает 52,5% опрошенных этой возрастной категории. Среди целей для накоплений на втором месте у россиян "серебряного возраста" - иметь определенную сумму денег, чтобы тратить их на пенсии. Так поступает почти каждый пятый из опрошенных старше 60 лет (18,5%)", - отмечается в материалах страховой компании.

Люди моложе 60 лет чуть реже копят "на всякий случай". В ходе опроса об этом заявили 40,6% опрошенных россиян младше этого возраста. Около четверти (23,3%) опрошенных копят на крупную покупку или образование детям. Еще 15,8% опрошенных выбрали вариант ответа "другое" и указали, что делают накопления на покупку недвижимости, отдых, автомобиль. Еще 9,8% заранее задумываются о будущем и откладывают средства, "чтобы было на что жить на пенсии", а 9% хотят получать доход и чтобы их деньги работали.

Чаще всего "на всякий случай" копят в ЯНАО, Красноярском крае и Хабаровской областях (более 90%). Реже всего "на черный день" откладывают деньги в Тюменской области (11%), в Кабардино-Балкарии (20%) и в Псковской области (25%).

Опрос проведен в феврале 2021 года, в исследовании приняли участие 1500 респондентов из всех федеральных округов. Из них 50% мужчин и 50% женщин в возрасте от 18 лет.

Согласно январскому опросу СК "Росгосстрах жизнь" и банка "Открытие", проведенному в январе 2021 года, доля россиян, у которых есть сбережения, выросла с 36% в феврале 2020 года до 40% в начале этого года.