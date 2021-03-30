"Известия": в РСПП предложили снизить до 35% норму по переработке упаковки

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил снизить норму по переработке упаковки со 100% до 35% в 2020 году и постепенно повышать ее в рамках концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо союза главе правительства Михаилу Мишустину.

В РСПП также предложили предусмотреть оплату экологического сбора за 100% упаковки только для компаний, которые вообще не перерабатывают свою тару. По данным издания, новая концепция требует от производителей с 1 января 2022 года полностью перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. Компании, которые не готовы заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор по двойному нормативу.

В РСПП подчеркнули, что в России недостаточно развита инфраструктура по раздельному сбору мусора. Кроме того, тара естественным образом выбывает из жизненного цикла продукции. А если компания не перерабатывает свою упаковку, то ей придется платить экологический сбор.

В письме союза отмечается, что новая концепция может привести к росту цен на молоко, так как субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, выделяемая государством на литр товарного молока, будет в два раза ниже, чем затраты молокоперерабатывающих предприятий на экологический сбор. В 2020 году объем государственной помощи на повышение продуктивности в молочном скотоводстве составил 9,4 млрд рублей, в то время как затраты на уплату экологического сбора в случае введения 100% норматива утилизации и применения его удвоенной ставки - около 19,2 млрд рублей, следует из письма.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко "Известиям" заявили, что решение правительства связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. "После утраты потребительских свойств товар в упаковке и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан", - добавили в аппарате Абрамченко.

Новая концепция РОП должна вступить в силу с 2022 года. Согласно новым правилам, ответственность за утилизацию упаковки товаров будет возложена непосредственно на предпринимателей, а для их нарушителей предусмотрен экологический сбор. Абрамченко сообщала, что норматив утилизации для упаковки - 100%. Как пишут "Известия", те, кто не сможет выполнить норматив, будут платить экологический сбор в двойном размере.