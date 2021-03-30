Аргентинская верфь предложит РФ изучить возможность совместного создания полярного судна

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 марта. /ТАСС/. Аргентинская сторона хочет предложить России рассмотреть возможность участия в создании судна ледового класса. Об этом сообщил в понедельник председатель правления аргентинской государственной верфи Tandanor Мигель Анхель Тудино.

"Мы пригласим Россию представить нам предложение по финансированию и строительству в Аргентине судна ледового класса", - сказал он журналистам.

Тудино также отметил, что Tandanor хотела бы развивать сотрудничество с Россией в создании алюминиевых катеров. "Несколько недель назад мы принимали делегацию из Российской Федерации. На протяжении трех дней мы усердно работали, и у нас появились несколько хороших идей для продолжения работы, прежде всего производство катеров из алюминия. Мы сейчас почти не используем эту технологию и материал, и нам это интересно", - сказал он журналистам.

Tandanor - одна из крупнейших верфей в Латинской Америке. На территории предприятия находится самый большой в регионе вертикальный судоподъемник с системой синхролифт.

Визит делегации из РФ на верфь состоялся в рамках заседания российско-аргентинской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое прошло в феврале.

В феврале министр обороны южноамериканской республики Агустин Росси сообщил, что Аргентина готовится к созданию собственного судна ледового класса и изучают возможность участия в этом других государств. В настоящее время у Аргентины есть 13 антарктических баз. Шесть из них работают круглый год.