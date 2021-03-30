Австралия ввела санкции против четырех компаний и одного физлица из России

ТАСС, 30 марта. Австралия ввела санкции в отношении физического лица из России и четырех российских компаний, связанных со строительством Крымского моста, сообщил во вторник австралийский МИД.

"Австралия ввела адресные финансовые санкции и ограничения на въезд в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте австралийского внешнеполитического ведомства.