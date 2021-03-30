Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта городе Тында

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 марта. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключения на реконструкцию аэропорта города Тында в Амурской области. В перечне работ - реконструкция здания аэровокзала и взлетно-посадочной полосы, сообщается на сайте ведомства.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию регионального аэропортового комплекса. Работы пройдут в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года госпрограммы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрена реконструкция здания аэровокзала, где обустроят помещения технологического обслуживания вылетающих пассажиров, диспетчерскую, помещения служебного, административного и бытового назначения. Также будет реконструирована единственная взлетно-посадочная полоса аэропорта - ее удлинят до 2 тыс. м. После реконструкции суммарная пропускная способность аэропорта составит 90 пассажиров в час.

Кроме того, на территории аэропорта построят отдельно стоящий павильон выдачи багажа, КПП, гараж с отделением для мойки автомобильной техники, склад ГСМ, модульную АЗС, холодный склад и аварийно-спасательную станцию.

"Реконструкция пройдет в условиях действующего аэродрома, без прекращения полетов воздушных судов", - говорится в сообщении.

Тында находится в 839 км от Благовещенска. Численность населения - 33,1 тыс. человек. Аэропорт расположен в 18 км севернее города. С 2008 года аэропорт принимает и отправляет в основном чартерные рейсы, с ноября 2012 года вошел в состав федерального предприятия "Аэропорты Приамурья".