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Новосибирские власти выделили 6,7 млн рублей предпринимателям для торговли в селах

В регионе предоставили 45 субсидий

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области выделили 6,7 млн рублей на компенсацию транспортных расходов для доставки товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты региона, где отсутствует стационарная торговля. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга региона.

"Прием заявок от хозяйствующих субъектов вели сотрудники Минпромторга с февраля 2021 года. По итогам рассмотрения документов предоставили 45 субсидий на 6,7 млн рублей. Среди них предприниматели и представители райпо Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Каргатского, Купинского, Мошковского, Ордынского, Сузунского, Татарского и других районов Новосибирской области", рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Благодаря господдержке предприниматели организуют работу в 354 населенных пунктах, в том числе 25 населенных пунктов обслуживают автолавки (автомобили для выездной торговли). В торговых точках обеспечивают наличие ассортимента товаров первой необходимости с уровнем цен не выше среднестатистических по всему региону.

Ранее власти Новосибирской области предложили расширить льготы для предпринимателей, которые доставляют товары первой необходимости в отдаленные села региона, убрав указание на конкретный вид финансовой поддержки. Новая мера позволит оказывать иные формы поддержки, например, компенсировать предпринимателям часть расходов на покупку автолавок.

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