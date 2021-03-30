"Ситимобил" назначил Виталия Бедарева гендиректором компании

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Агрегатор "Ситимобил" назначил на должность генерального директора компании Виталия Бедарева, который ранее временно исполнял обязанности гендиректора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Сервис заказа такси "Ситимобил" объявляет о назначении Виталия Бедарева на должность генерального директора. На протяжении последнего года Виталий был назначен врио генерального директора компании, до этого он занимал должность исполнительного директора "Ситимобил", - сообщили там.

Бедарев присоединился к "Ситимобил" в 2018 году в должности операционного директора. До прихода в компанию он занимал должность генерального менеджера сервиса Uber в Москве. Он имеет дипломы бакалавра и магистра стратегического менеджмента (Strategic Management) НИУ ВШЭ.

Отмечается, что в 2020 году, несмотря на падение спроса, компания под руководством Бедарева показала троекратный рост к предшествующему году по числу поездок, которые достигли 185 млн, оборот вырос в 2,2 раза год к году, до 46 млрд рублей. На данный момент сервис работает в более чем 70 городах РФ. В новой должности Бедарев займется развитием бизнеса в России, в первую очередь реализацией стратегии мультимодальной платформы городской мобильности, и усилением позиций "Ситимобил" на российском рынке, пояснили в компании.

"В 2021 году у нас важная цель - повышение эффективности, поэтому мы продолжим инвестировать в развитие как основных, так и новых направлений бизнеса. Вместе с сильнейшей командой профессионалов "Ситимобил" мы собираемся увеличить нашу долю на рынке и добиться дальнейшего роста во всех городах и на всех рынках, где уже присутствует наша компания", - сказал гендиректор "Ситимобил" Виталий Бедарев.