Власти Чукотки в 2021 году в 2,5 раза увеличили финансирование жилищного строительства

ТАСС, 30 марта. Власти Чукотки в 2021 году более чем в два раза увеличили финансирование строительства жилья в регионе, в том числе и за счет федерального бюджета. Это позволит в ускоренном режиме завершить расселение аварийного жилья в регионе, сообщил во вторник ТАСС председатель комитета по градостроительству и архитектуре департамента промышленной политики Чукотского АО Алексей Медведев.

"В 2021 году на жилищное строительство предусмотрено в 2,5 раза больше средств, чем годом ранее. Это позволит в ускоренном режиме до конца 2023 года завершить расселение аварийного жилфонда. В этом году мы планируем ввод 6,7 тыс. кв. м жилья, в том числе и в арктических районах округа. Для сравнения, в 2020 году было введено 1,7 тыс. квадратных метров жилья за счет строительства", - сказал Медведев.

Он добавил, что в этом году планируется строительство пяти домов в селе Лаврентия, домов в селах Усть-Белая и Сиреники, а также домов в Анадыре и Угольных Копях. Всего округу необходимо около 2,5 млрд для того, чтобы расселить 21 тыс. кв. м аварийного жилья до 2024 года.

Темпы возведения жилья на Чукотке, в том числе и в рамках нацпроектов, остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе из-за удаленности региона и сложностей при доставке стройматериалов. При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.