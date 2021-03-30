Песков рассчитывает, что до полного запрета иностранных интернет-платформ в РФ не дойдет

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает, что полного запрета иностранных интернет-платформ в России не произойдет. Об этом он сообщил в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

"Хотелось бы надеяться, что мы до этого не дойдем, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно", - ответил Песков газете на вопрос о возможности полного запрета иностранных платформ в РФ.

Песков также отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости найти золотую середину между приоритетом свободы интернета и его регламентированием. "Чем больше жизни там [в интернете], тем больше там должно быть правил. И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ. Зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны придерживаться местных норм и правил", - пояснил пресс-секретарь президента.

Не все компании идут на диалог, при этом не каждая компания может себя застраховать от того, чтобы стать инструментом в руках других государств по оказанию влияния на то государство, где она работает, считает Песков.