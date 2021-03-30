Роскачество составило рейтинг импортных вин

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Роскачество проверило импортные вина и отметило ряд претензий к качеству грузинского вина, а также брендов Martini Asti и Mondoro Asti. Об этом говорится в сообщении организации.

"Среди стран худшие результаты в исследовании показали вина Грузии. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов - Martini Asti и Mondoro Asti", - отмечается в сообщении.

В организации отметили, что Роскачество завершает первое в России масштабное исследование самых популярных на российском рынке импортных вин, полные результаты будут представлены в апреле. Эксперты Роскачества уже оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тыс. рублей на полках российских магазинов и готовятся обнародовать полный рейтинг импортных вин.

Среди 15 вин с самыми низкими оценками экспертов 5 оказались грузинского происхождения, сообщили в Роскачестве. В лучшем случае полусладкие красные вина из Грузии - это вина среднего уровня качества с оценками ниже 80 баллов по 100-балльной шкале. Наиболее низкую оценку в исследовании (59,16 балла) получило именно грузинское вино - красное полусладкое Киндзмараули ("Винная компания Дугладзе"). В нижней части рейтинга также оказалось и вино игристое "Лыхны" из Абхазии - его эксперты оценили крайне невысоко.

Лишь немногим больше получило полусладкое красное сербское вино Броjаница Вранц - 67,7 балла. "Стоит также отметить, что это вино имеет статус "столового", а значит его сербское происхождение не гарантировано. В целом, "столовые" вина (то есть вина, которые могут быть сделаны из виноматериалов любого происхождения) в исследовании показали более низкие результаты, чем вина с защищенными географическими индикаторами", - добавили в Роскачестве. Низкие оценки также получили по два вина из Франции и ЮАР, а также аргентинское Mariposa Chardonnay. Как сообщили в Роскачестве, неожиданно аутсайдером рейтинга игристых вин стал бренд Mondoro Asti, набравший 71,91 балла.

В тройку аутсайдеров категории игристых вин также вошло испанское Platino Pink Moscato и еще один крупный международный бренд из категории игристых вин Asti - Martini. "Все оценки выставляются кворумом экспертов аккредитованной лаборатории, обрабатываются компьютерной системой. Если оценки низкие, значит с винами действительно что-то не так. Если вино сделано корректно в пределах своего стиля и сорта винограда, у него нет проблем и пороков, к вину нет явных замечаний, оценка всегда будет заслуженной", - считает руководитель экспертной группы Роскачества по исследованиям винодельческой продукции, президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, слова которого приводятся в сообщении.

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