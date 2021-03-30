{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Toyota шесть месяцев подряд устанавливает рекорды мировых продаж

Объем мировых продаж автоконцерна в феврале составил 711 тыс. автомобилей

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Объем мировых продаж ведущего японского автоконцерна Toyota Motor в феврале составил 711 тыс. автомобилей, что на 9,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете корпорации.

Это показатель, учитывающий реализованную продукцию входящих в группу компаний Toyota производителей Daihatsu Motor и Hino Motors, стал рекордно высоким для февраля. Как отмечает Toyota, уже полгода ей удается обновлять месячные рекорды продаж своих автомобилей в мире.

Аналогичная тенденция касается и уровня производства. В феврале концерн выпустил порядка 668 тыс. автомобилей, что на 6,8% больше, чем в прошлом году. В Toyota это в первую очередь связывают с восстановлением спроса в Китае после спада, вызванного пандемией.

В 2020 году Toyota реализовала по всему миру более 9,53 млн автомобилей, став лидером по этому показателю среди других компаний. Последний раз японский автогигант возглавлял этот рейтинг в 2015 году. Затем он уступил лидерство немецкому концерну Volkswagen.

Теги
Япония
"Распадская" может выплатить дивиденды из расчета 5,7 руб. на акцию
На выплаты акционерам может быть направлено почти 3,8 млрд рублей
Читать полностью