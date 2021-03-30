Правительство опровергло сообщения о возможном росте цен на молоко из-за экосбора

"В правительстве опровергли сообщения о возможном росте цен на молоко. Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки", - считают в пресс-службе аппарата вице-премьера.

30 марта газета "Известия" написала, что молоко может подорожать на 10-15% из-за экосбора. Как сообщает издание, 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а не выполнившие норматив будут платить экосбор по двойному тарифу.

В пресс-службе Абрамченко пояснили, что в концепции РОП (расширенная ответственность производителей - прим. ТАСС) не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. "Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых. С 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован", - отметили в аппарате вице-премьера.

Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. После утраты потребительских свойств товар и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан. "Новая система РОП позволит коренным образом изменить эту ситуацию. Новый "экологичный" подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен", - заключили в пресс-службе вице-премьера.