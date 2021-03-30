ВТБ пока не планирует менять ставки по кредитам

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. ВТБ пока не планирует менять условия по своим кредитным продуктам, несмотря на недавнее повышение ключевой ставки ЦБ до 4,5% годовых, заявил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Мы свои условия в части кредитного бизнеса пока не меняем, но будем ориентироваться на рынок", - сказал топ-менеджер.

По его словам, в первом квартале ВТБ фиксирует рост выдач розничных кредитов во всех сферах. Банкир ожидает сохранения такой тенденции в ближайшее время, в том числе из-за эффекта низкой базы апреля 2020 года. "Пока повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта для рынка не стало критичным. Но в более отдаленной перспективе динамика потребительской активности будет зависеть от дальнейших решений ЦБ РФ и крупнейших банков по возможному повышению уровня ставок", - добавил Печатников.

Банкир отметил, что не видит каких-либо явных признаков "перегретости" рынка розничного кредитования. По прогнозам Печатникова, в этом году российский кредитный бизнес продолжит расти, но уже меньшими темпами - в пределах 11,5% против 14% в прошлом году. "Высокие темпы роста сохранятся по ипотеке, хотя они будут ниже, чем в прошлом году, что связано с сохранением неопределенности в части условий продления госпрограммы и изменившимся трендом на рост ставок. В сфере беззалогового кредитования рост составит свыше 9%, и здесь мы в первую очередь ждем восстановления спроса на кредиты наличными и кредитные карты после значительной "просадки" в пандемийном году", - считает банкир.

При базовом сценарии ВТБ планирует традиционно расти лучше среднерыночных значений: основной рост ожидаем по кредитам наличными и кредитным картам - почти в два раза выше рынка, уточнил топ-менеджер.