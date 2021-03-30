"Яндекс.Маркет" добавил в свой сервис доставку продуктов "Яндекс.Лавка"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Онлайн-площадка "Яндекс.Маркет" интегрировала в свой сервис экспресс-доставку свежих продуктов - "Яндекс.Лавка", говорится в сообщении площадки.

"Яндекс.Маркет" начал продавать свежие продукты из "Лавки" с доставкой за 15 минут. Кнопка заказа продуктов из "Лавки" появится в приложении "Маркета" и будет доступна в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде", - отмечается в сообщении.

В начале марта "Яндекс.Маркет" начал продавать свежие продукты с доставкой за 1-2 часа. Для покупателей онлайн-площадки добавление "Яндекс.Лавки" в сервис маркетплейса - это возможность закрыть все свои потребности в покупках - от сливочного масла до телевизора, используя привычный сервис (расширение ассортимента продуктов с 45 тыс. наименований до 47,5 тыс.), а для "Лавки" - выход на новую аудиторию, отмечают в компании.

О маркетплейсе

По итогам 2020 года оборот grocery-бизнеса "Яндекса" ("Яндекс.Лавка", доставка "Яндекс.Еды" из ретейла, продукты и товары повседневного спроса на "Яндекс.Маркете") достиг 24 млрд рублей. За год grocery-бизнес "Яндекса" вырос на 366%.

"Яндекс.Маркет" - российская онлайн-площадка и сервис сравнения товаров. Ассортимент насчитывает более 2 млн товаров, с площадкой сотрудничают порядка 8 тыс. магазинов-партнеров.