Выручка рыбопромышленной отрасли в 2020 году выросла на 8%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Выручка рыбопромышленных предприятий в России в 2020 году увеличилась на 8%. Об этом в онлайн-интервью изданию PrimaMedia сообщил президент Всероссийской ассоциация рыбопромышленников Герман Зверев, отметив, что темпы роста прибыли замедлились.

"Выручка отраслевая в минувшего году выросла с 642 млрд рублей до 695 млрд, но это рост всего лишь на 8%. Напомню, что в 2019 году рост выручки составлял 20%, и вообще, в предыдущее пятилетие средние темпы прироста выручки были двузначными - 15-18%. Прибыль отрасли упала, <…> в 2019 году отраслевая прибыль составила 180 млрд рублей, в 2020-м году - 150 млрд рублей", - сказал Зверев.

Он обратил внимание, что впервые за 10 лет снизился общий объем налоговых поступлений от рыбодобывающих предприятий - с 76 до 74 млрд руб. "Поступления по страховым взносам не уменьшились, а это аналог налога на заработную плату. Мы можем совершенно точно отметить, что в прошлом году в отрасли не происходило ни сокращений, ни снижений заработной платы", - добавил Зверев.

По его данным, объем инвестиций рыбодобывающей отрасли увеличился с 55 млрд до 67 млрд рублей. Это вызнано необходимостью предприятий исполнять обязательства, которые они приняли при использовании инвестиционных квот. В обмен на их получение обязаны строить объекты рыбоперерабатывающей прибрежной инфраструктуры и суда. Зверев отметил также, что отрасль закредитована на 450-470 мдрд рублей.