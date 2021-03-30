МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский с 30 апреля покидает компанию по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении IT-гиганта.

"Яндекс" объявляет о том, что финансовый и операционный директор Грег Абовский принял решение продолжать карьеру в другой компании за рубежом и с 30 апреля покидает команду "Яндекса". Исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук", - отмечается в сообщении компании.

Обязанности операционного директора будут распределены между топ-менеджерами, включая управляющего директора группы компаний "Яндекса" Тиграна Худавердяна и генерального директора "Яндекса" в России Елену Бунину, добавили в "Яндексе".

"Яндекс" отмечает, что изменения в менеджменте никак не повлияют на стратегию компании и озвученные ранее цели и прогнозы на 2021 год.

Вадим Марчук - вице-президент по корпоративному развитию "Яндекса" имеет более чем десятилетний опыт работы в инвестиционно-банковской сфере. Присоединился к команде "Яндекса" в октябре 2016 года и в своей работе тесно взаимодействовал с советом директоров, топ-менеджерами компании. В течение последних пяти лет Марчук играл ключевую роль во всех стратегических решениях и сделках компании, а также в привлечении капитала и корпоративной реструктуризации.

Он является действующим членом совета директоров группы компаний "Яндекс.Такси" и Yandex Self-Driving Group, а также ранее входил в советы директоров "Яндекс.Маркета" и "Яндекс.Денег". До "Яндекса" в течение двух лет занимал должность директора по слиянию и поглощению в Сбербанк CIB. С 2005 по 2014 год работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan, где занимал должность исполнительного директора сначала в офисе в Нью-Йорке, а затем в Лондоне.