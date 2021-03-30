Инвестиции в коллекторное хозяйство Норильска до 2024 года составят 1,6 млрд рублей

НОРИЛЬСК, 30 марта. /ТАСС/. Вложения в обновление коллекторного хозяйства города Норильска на севере Красноярского края до 2024 года составят 1,6 млрд рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

В феврале были подписаны соглашения по комплексным мерам социально-экономического развития города Норильска на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, его участниками стали Минвостокразвития РФ, Красноярский край, администрация Норильска и "Норникель". В том числе соглашения касаются реновации жилищного фонда, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города.

"В этом году на обновление изношенного коллекторного хозяйства города предусмотрено 400 млн рублей, из них 360 млн - средства ПАО ГМК "Норильский никель". На эти средства начнется модернизация и ремонт коллекторов протяженностью 3,25 км по ул. Ленинградской, 1,5 км по ул. Нансена, 2,8 км по ул. Мира. <...> До 2024 года на обновление коллекторного хозяйства предусмотрено 1,6 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

Еще 628 млн рублей предусмотрено до 2024 года на термостабилизацию грунтов 12 многоквартирных домов Норильска. Часть многоэтажек города стоят на льдах вечной мерзлоты, такая технология строительства была разработана в советское время. Теперь вечная мерзлота начинает размораживаться, фундаменты разрушаются, дома ветшают.

По словам главы министерства Евгения Афанасьева, работы в рамках соглашения будут выполняться с применением самых современных технологий и материалов. Для этого при министерстве создана рабочая группа с участием представителей науки, строителей, экспертов отрасли, которые будут формировать новую техническую политику при выполнении мероприятий в сфере ЖКХ, учитывая климатические особенности города.