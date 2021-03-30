Счетная палата ставит под сомнение полное решение проблемы обманутых дольщиков за 2-3 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков вряд ли будет полностью решена за установленный правительством срок до 2024 года, Счетная палата (СП) продолжает получать множество жалоб от участников долевого строительства. Такое мнение во вторник высказала аудитор СП Светлана Орлова в интервью программе "Утро России" на телеканале "Россия-1".

"Что показала проверка: есть ряд регионов, где сложная ситуация. <...> Продолжает идти [много] жалоб в Счетную палату. Если говорить о том, что частично систематизировано это, - сказать можно. Но то, что проблема будет разрешена за 2-3 года, <...> я бы сказала, давайте посмотрим", - сказала она.

Орлова добавила, что более 13 тыс. обманутых дольщиков получили компенсационные выплаты.

"Сегодня надо <...> жестче контролировать этот вопрос (строительства нового жилья - прим. ТАСС), с учетом того, что предпринято и сделано, в том числе, и государством, в этом вопросе не мало, никто людей не оставил, люди понимают, что они будут иметь это жилье", - считает она.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. В единый реестр проблемных объектов включены 2,9 тыс. долгостроев жилой площадью 17 млн кв. метров в 73 регионах. Как сообщал Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, в 2021 году фонд планирует рассмотреть проблемы 257 долгостроев.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для решения проблемы обманутых дольщиков.