Казахстан не намерен продлевать запрет на ввоз дизтоплива, действующий до 1 апреля

НУР-СУЛТАН, 30 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана не планирует продлевать ранее введенный запрет на ввоз железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива, который действует до 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в Telegram во вторник.

"В соответствии с приказом министерства энергетики от 8 декабря 2020 года "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан", введен запрет сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива <...>, за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива <...>. При этом отмечаем, что дальнейшее продление запрета на импорт не планируется", - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве пояснили, что запрет на импорт дизтоплива позволил обеспечить комфортный баланс между объемами производимых в республике и ввозимых в нее нефтепродуктов.

"В отношении импорта бензина отмечаем, что в соответствии с индикативным балансом, утверждаемым министерствами энергетики Казахстана и РФ на 2021 год, предусмотрена поставка бензина марки Аи-98", - уточнили в пресс-службе.

13 октября прошлого года Министерство энергетики Казахстана запретило до 1 ноября 2020 года ввоз в республику железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива, затем запрет был продлен до апреля 2021 года.