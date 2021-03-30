ВТБ прогнозирует рост сбережений россиян в 2021 году на 14%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Рынок сбережений в России может вырасти в 2021 году на 14%. Такой прогноз дал заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на встрече топ-менеджеров банка с журналистами.

"В 2021 году также ожидается рост рынка сбережений, немного менее быстрый - на 14%. Ключевым драйвером роста рынка сбережений физлиц по-прежнему останутся инвестиционные продукты, где мы ожидаем прирост рынка около 50%. В результате чего общее проникновение инвестиционных продуктов в сбережения граждан составит около 26%", - сказал Печатников.

По словам банкира, в минувшем году все сегменты привлечения продемонстрировали рост на 16%. "Средства на депозитах показали отток в размере 8%, при этом объем средств на счетах до востребования вырос на 66%, а средств, вложенных в инвестпродукты, - на 40%", - уточнил он.