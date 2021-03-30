Приморье просит отсрочить введение запрета на экспорт необработанной древесины

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Власти Приморья просят отсрочить начало действия закона о запрете экспорта необработанного леса по крайней мере до 2023 года, так как из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений предприятия региона не успеют вовремя установить необходимое для соблюдения этой нормы оборудование. Об этом сообщил во вторник губернатор Олег Кожемяко на встрече с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

"Закон правильный и нужный, и лесники к этому готовы, но нельзя его принимать вот так вот резко, сплеча, особенно в части обработанных материалов с определенным процентом влажности. Дело в том, что сушильные печи - как правило это зарубежные контракты, которые изготавливаются в основном в Китае. Из-за коронавируса задержаны все контракты как минимум на полгода, на восемь месяцев, и наши организации просто к 2022 году не успеют поставить эти сушильные комплексы. Соответственно, у них сократится объем переработки, будут сокращены люди на предприятиях, потому что этот материал идет по большому счету только практически на экспорт", - сказал Кожемяко, предложив сделать отсрочку организациям, которые заключили контракты на поставку оборудования, но не успели его получить и установить.

Он предложил продолжить экспорт леса твердых пород диаметром метр и более в необработанном виде, введя пошлину, так как его стоимость может быть выше, чем он стоит в обработанном виде. Также Кожемяко предложил экспортировать необработанными редкие породы древесины, так как ее переработка для продажи за границу нецелесообразна.

В сентябре 2020 года президент Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений по итогам совещания был полный запрет на вывоз из страны грубо обработанных или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства отечественной экономикой, укрепление кадрового потенциала отрасли.

Приморский край является крупным экспортером леса и лесоматериалов в основном в Китай. В 2020 году экспорт древесины и изделий из нее в Приморском крае составил 2,2 млн тонн.