В проект "Национальные чемпионы" вошли еще 15 организаций

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Ассоциация быстрорастущих технологических компаний отобрала в список национальных чемпионов еще 15 организаций. Теперь в проекте участвуют уже в общей сложности 97 компаний, сообщили во вторник в пресс-службе негосударственного института развития "Иннопрактика".

"Ассоциация "Быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов)" объявляет о завершении отбора новых участников проекта "Национальные чемпионы". Мероприятия по отбору проходили при поддержке Минэкономразвития России и негосударственного института развития "Иннопрактика". Теперь в проекте участвуют 97 компаний", - говорится в сообщении.

Отбор проходил с декабря 2020 по март 2021 года. Как отметили в "Иннопрактике", совокупная выручка 15 новых участников проекта выросла с 7,3 млрд руб. в 2015 году до 23,3 млрд в 2019-м, увеличиваясь в среднем на 34% ежегодно.

Выбранные компании представляют различные отрасли: так, столичная НПФ "Гранч" занимается разработкой, производством и внедрением систем безопасности в добывающей индустрии, уфимское АО "АРТ-Оснастка" - средствами для крепления нефтяных и газовых скважин на месторождениях с разными условиями, а пермское НПП "ТИК" специализируется на приборах для систем мониторинга, диагностики и защиты промышленного оборудования.

Кроме того, в проект вошли ООО "АВП технология" (автоматизация управления подвижным составом на железных дорогах), ГК "Ангара", ГК "Аскон", АО "Биоамид", ООО "Большая тройка", Краснокамский ремонтно-механический завод, Центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова и ряд других организаций.

"Компании прошли строгий экспертный отбор, продемонстрировав свои лидерские амбиции и значительный технологический потенциал", - отметила первый заместитель гендиректора "Иннопрактики" Наталья Попова, чьи слова приводятся в сообщении.

О национальных чемпионах

Приоритетный проект "Поддержка частных высокотехнологичных компаний-лидеров (Национальные чемпионы)" реализовывался на базе Минэкономразвития с 2016 по 2019 год. За это время были отобраны 82 компании, совокупная выручка которых в 2019 году составила 348 млрд руб. Министерство предоставляло им консультационную и образовательную поддержку, помогало взаимодействовать с другими органами государственной власти и институтами развития, проводило презентационные сессии для РЖД, Роскосмоса, "Ростелекома", "Транснефти" и других крупных организаций.

Для дальнейшего продвижения своих интересов при экспертной и организационной поддержке "Иннопрактики" национальные чемпионы зарегистрировали Ассоциацию "Национальных чемпионов".