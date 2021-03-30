AliExpress зафиксировал пятикратный рост спроса на БАДы

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. "AliExpress Россия" в преддверии лета отметил пятикратный рост спроса на витамины и БАДы, а также более чем двукратный спрос на спортивную одежду и обувь. Об этом говорится в исследовании онлайн-площадки, изучившей спрос на товары за три недели марта в годовом сопоставлении.

"Особой популярностью стали пользоваться витамины и спортивное питание - эта категория товаров показала рост в 5,14 раза. Чаще всего пользователи покупают креатин, аминокислоты и таурин. В среднем россияне готовы потратить на добавки для спортивного питания от 900 до 1,2 тыс. рублей", - отмечает площадка.

Какие товары выбирают для поддержания формы

Аналитики AliExpress Россия выяснили, что спрос среди пользователей на товары для поддержания формы, спортивную одежду и спортивный инвентарь связан с подготовкой к пляжному сезону и возвратом к активному образу жизни после зимнего периода. "Чтобы возобновить активный образ жизни, россияне часто покупают товары для бега от российских продавцов. Так, в марте оборот кроссовок для бега вырос в 3,4 раза, а спрос на специальные джоггеры увеличился почти в два раза. Еще один вид одежды для бега, пользующийся спросом, - специальные бра-топы. Оборот этой категории вырос в 2,5 раза. В среднем россияне готовы потратить на кроссовки от 2 тыс. до 7 тыс. рублей, а на джоггеры - от 700 до 1,5 тыс. рублей", - отметили аналитики.

Другая популярная категория, которая позволяет прийти в форму к лету, - товары для гимнастики. Популярность таких товаров выросла в марте в полтора раза. Среди самых популярных снарядов - скакалки, мячи, кольца и ленты. Средняя стоимость таких товаров - от 150 до 1,2 тыс. рублей.

"Кроме того, пользователи планируют начать кататься на велосипедах, чтобы вернуть форму. Спрос на эти товары в марте вырос на треть. Такие товары - не просто способ вернуться к активному образу жизни, но и идеальное городское средство передвижения. Чаще всего пользователи выбирают велосипеды с корзиной спереди, стальной рамой и ободными тормозами. Средняя стоимость - от 9 тыс. до 14 тыс. рублей", - сообщил маркетплейс.

Товары для массажа и расслабления в марте стали популярнее почти на 70%. Спросом пользуются электрические массажеры для тела с насадками, массажные коврики и импульсные массажеры. В среднем россияне готовы отдать за такие товары 1,5-11 тыс. рублей. Вместе с этими товарами россияне начали активно интересоваться пляжными образами - купальниками и солнцезащитными очками.

Ранее Avito также сообщил о росте спроса на спортивный инвентарь в преддверии летнего сезона. Так, спрос на кроссовки для бега на Avito в России этой весной увеличился на 44% по сравнению с прошлым годом.