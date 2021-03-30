Белоруссия стала основным импортером произведенных в Москве средств для волос в 2020 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Белоруссия по итогам прошлого года стала основным импортером произведенных московскими предприятиями средств для волос. Об этом сообщил во вторник журналистам глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Ключевые покупатели столичной продукции для волос - страны СНГ, при этом основная часть экспорта приходится на Беларусь, куда в прошлом году было поставлено продукции на сумму $42,57 млн", - сказал Прохоров. Речь, по его словам, идет про шампуни, бальзамы, средства для укладки и ухода за волосами. Второе место в данном сегменте экспорта московских предприятий занимает Казахстан - туда объем поставок составляет $32,64 млн. "В целом, на эти две страны приходится половина московского экспорта косметической продукции для волос", - заметил Прохоров. В этой связи он подчеркнул, что общий объем экспорта таких товаров предприятиями мегаполиса составил $138,91 млн.

Между тем, как пояснили эксперты, московские компании являются главными экспортерами российской косметики в страны ближнего зарубежья. "К примеру, на долю Москвы в Белоруссии приходится 65% российского экспорта средств для волос, в Казахстане - 70%, в Азербайджане - 75%, в остальных странах СНГ доля московского экспорта также превышает 50%", - рассказала глава подведомственного департаменту Центра поддержки и развития экспорта "Моспром" Наталья Шувалова.

При этом объем московского экспорта средств для волос в Германию по итогам прошлого года вырос примерно в шесть раз - до $0,94 млн, а в Польшу примерно в два раза - до $0,51 млн. "Объемы экспорта в Латвию и Литву также стабильно растут и за последний год они увеличились на 3% и на 12% соответственно", - заключили в департаменте.

Рынки Европы

В центре "Моспром" отметили, что среди перспективных европейских рынков выделяются именно эти четыре страны, а также Франция. По данным специалистов центра, если в 2019 году поставки средств для волос во Францию были в объеме $0,02 млн, то по итогам 2020 года они достигли $2,8 млн. Там также добавили, что в европейском направлении цифры экспорта пока не такие высокие, поскольку рынок косметической продукции этих стран является высококонкурентным. И для эффективного внедрения новой продукции необходимы значительные финансовые вложения в маркетинг и продвижение своих товаров, которые окупаются в течение нескольких лет.

Однако, по мнению экспертов, вкупе со странами ближнего зарубежья вышеуказанные направления должны быть интересны как опытным компаниям, которые уже вышли и успешно работают на международных рынках, так и тем, кто только собирается представлять свою продукцию за рубежом. "Экспорт в страны ближнего зарубежья перспективен не только за счет различных преференций для российских компаний - к примеру, в рамках договоренностей ЕАЭС, но и по причине их географической близости, что позволит компаниям сократить затраты на логистические услуги", - заключили в Центре.