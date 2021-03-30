"Уральские авиалинии" будут выполнять летом рейсы более чем по 60 зарубежным направлениям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" анонсировала полеты в семь стран из России в летнем расписании. Всего перевозчик будет выполнять рейсы более чем по 60 зарубежным маршрутам, сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"Началась прививочная кампания, и многим скоро будет открыт доступ за рубеж. А пока маршруты авиакомпании предлагают варианты перелетов в страны ближнего и дальнего зарубежья для тех, у кого есть основание на въезд в страну", - говорится в сообщении.

В летнем сезоне перевозчик будет выполнять рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Уфы, Казани, Самары, Новосибирска, Москвы, Жуковского, Минеральных Вод и Перми. В Стамбул и Анталью самолеты "Уральских авиалиний" будут летать из Жуковского. Также в летнем расписании авиакомпании запланирован рейс в Барселону по средам из московского аэропорта Домодедово.

"Кипр: на этот солнечный средиземноморский остров самолеты авиакомпании будут отправляться раз в неделю из нескольких городов России: Москвы (Домодедово), подмосковного аэропорта Жуковский, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Минеральных Вод, Краснодара, Казани, Ростова-на-Дону и Уфы", - рассказали в компании.

Кроме того, перевозчик будет летать в Тамчы (Киргизия) из Минеральных Вод, Уфы, Ростова-на-Дону и Самары, а также в Бишкек и Ош из Москвы (Домодедово), Жуковского, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска, Самары, Минеральных Вод, Уфы, Ростова-на-Дону, Краснодара и Перми.

Из Екатеринбурга в Ереван (Армения) в летний период рейс будет выполняться один раз в неделю по субботам. По воскресениям можно будет улететь из Екатеринбурга в Гюмри и обратно. Также выполняются рейсы в Ереван и Гюмри и обратно из Москвы, Жуковского, Санкт-Петербурга, Ростова, Самары, Сочи, Краснодара, Уфы, Казани, Минеральных Вод. Кроме того, в рамках чартерной программы из Екатеринбурга запланированы авиаперевозки в Баку (Азербайджан).

О компании

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания имеет центры технического обслуживания судов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), а также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.