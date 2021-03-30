Hyundai приостановит производство электрокаров в Южной Корее из-за нехватки комплектующих

СЕУЛ, 30 марта. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai Motor приостановит работу завода в городе Ульсан, на котором собираются электрокары модели Ioniq 5, на неделю из-за нехватки микросхем. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

Производство планируется остановить с 7 по 14 апреля, причинами стали нехватка полупроводников и срыв поставок других комплектующих. Временная остановка деятельности приведет к снижению объемов производства на 6,5 тыс. электромобилей Ioniq 5 и на 6 тыс. - автомобилей модели Kona.

23 февраля компания Hyundai Motor представила Ioniq 5 с принципиально новой конструкцией. Это первый автомобиль компании, разработанный на глобальной модульной платформе для электромобилей E-GMP. В первый день были оформлены предварительные заказы на 25 тыс. электромобилей этой модели.

Схожие проблемы с дефицитом на рынке полупроводников испытывают другие мировые автоконцерны. Американская General Motors (GM) и японская Toyota Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем из полупроводников, отмечает Yonhap. Российские производители электроники для автомобилей также столкнулись с дефицитом чипов.