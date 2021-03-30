Детские лагеря Приморья просят власти увеличить разрешенную наполняемость до 70%

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. В Приморье организации детского летнего отдыха обратились к властям региона с просьбой о лоббировании идеи ослабления противоэпидемических ограничений на наполняемость летних лагерей. Просьбу предпринимателей во вторник озвучила бизнес-омбудсмен в Приморском крае Марина Шемилина на встрече губернатора Олега Кожемяко с уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей Борисом Титовым.

В 2020 году из-за пандемии в регионе открылись менее 50% детских оздоровительных лагерей, они начали работу только с середины лета. При этом все лагеря понесли расходы на подготовку мест отдыха.

"Из 20 компаний, которые заняты в этой сфере, в прошлом году осуществляли деятельность только семь. В этом году они опять думают, что делать. Письмом Роспотребнадзора опять сократили наполняемость [летних лагерей] до 50%, в то время как тот же "Океан" (всероссийский детский центр), "Артек" - до 70%. Они просят, чтобы им также разрешили, чтобы они в равных условиях были", - сказала Шемилина во время встречи с Титовым во Владивостоке.

Она добавила, что на поддержку на федеральном уровне рассчитывают предприниматели и в других пострадавших от пандемии отраслях.

Летние детские лагеря в Приморском крае по решению властей региона смогли в прошлом году приступить к работе с 15 июля. В них отдохнули до 23 тыс. детей. По требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности количество детей на сменах было в два раза меньше, чем обычно.