РСПП предложил упростить условия въезда в Россию иностранцам для участия в форумах

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает, что представителям иностранного бизнеса надо упростить возможность посещения международных форумов, проводящихся на территории РФ. Об этом говорится в письме РСПП и Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ), имеющемся в распоряжении ТАСС, которое направлено заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

"С целью дальнейшего улучшения ситуации с въездом в Российскую Федерацию члены Международного совета по сотрудничеству и инвестициям и партнерские организации просят рассмотреть следующие предложения: возобновить деловые поездки для представителей крупных российских организаций и международных офисов компаний, которые работают на территории Российской Федерации, при условии соблюдения всех эпидемиологических мер. Предоставить возможность въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан - участников международных форумов, проходящих на территории Российской Федерации, по уже имеющимся бизнес-визам или предоставить возможность получить электронную визу для въезда", - говорится в письме.

По мнению РСПП, предлагаемые меры позволят снизить административную нагрузку при оформлении специальных разрешений как для компаний, так и государственных органов без ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, а также позволят привлечь на международные мероприятия, проходящие на территории России, большее количество иностранных участников.

Ранее сообщалось, что в 2021 году предполагается, что Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня в очном формате. VI Восточный экономический форум планируется провести 2-4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

В настоящее время действуют ограничения на въезд в Россию, связанные с пандемией коронавируса. Иностранные граждане, в частности, могут въехать в Россию, если собираются проходить лечение в российских медорганизациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках.