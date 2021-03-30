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Кировская область намерена создать особую экономическую зону для развития биотехнологий

Власти региона также планируют создать отдельный муниципалитет для ученых с комфортным жильем и развитой инфраструктурой

КИРОВ, 30 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют организовать особую экономическую зону для развития биотехнологий и биофармацевтики на территории, где создан научный центр "Биополис". Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Мы хотим создать свободную экономическую зону [в Оричевском районе], чтобы сюда приходили производственные мощности, будем работать с ведущими мировыми институтами. Если говорить о биотехнологиях и биофармацевтике, то в Кирове сосредоточен научный, производственный потенциал, здесь накоплен огромный опыт, подготовлены кадры. Кировская область - родина пенициллина, именно здесь в 1944 году был произведен первый пенициллин. Одна из трех зарегистрированных вакцин от коронавируса была разработана не без участия Кировской области, в ближайшее время производство этой вакцины начнется на предприятии "Нанолек" в Оричевском районе", - сказал губернатор.

Он отметил, что сейчас власти дорабатывают заявку на создание особой зоны.

По словам Васильева, регион долгое время успешно сотрудничает с Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В регионе создан научно-образовательный центр "Биополис", куда, помимо центра Чумакова, входят РФФИ, Курчатовский институт, Кировский государственный медицинский университет, Вятский государственный университет и целый ряд фармкомпаний. В конечном итоге власти рассчитывают создать в регионе отдельный муниципалитет для ученых с комфортным жильем и развитой инфраструктурой - спортивными площадками, школами и детскими садами.

Особые экономические зоны (ОЭЗ) - это часть территории региона, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности. ОЭЗ создаются для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, туризма, разработки и коммерциализации технологий, а также для производства новых видов продукции. По данным Министерства экономического развития РФ, в России функционирует 38 ОЭЗ в 31 регионе. По состоянию на 15 марта 2021 года в ОЭЗ зарегистрированы 856 резидентов, в том числе 149 компаний с участием иностранного капитала из 41 страны. Общий объем осуществленных инвестиций резидентов составляет порядка 497 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 тыс. новых рабочих мест.

Теги
РоссияВасильев, Игорь ВладимировичКировская область
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