МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. VK Pay и Forward Leasing запустили сервис подписки на гаджеты и технику "Владей". Об этом сообщил представитель Mail.ru Group.

"Пользователи сервиса "Владей" от VK Pay и Forward Leasing могут получить последние новинки Apple, Samsung, Xbox и других брендов. <…> клиент вносит ежемесячные платежи за использование устройства и сервисную программу и, таким образом, постепенно выкупает свою технику. В любой момент можно обменять устройство на новую модель, вернуть или выкупить его по остаточной стоимости. В ассортименте смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые консоли и бытовая техника", - сообщили в компании.

Новый сервис будет доступен всем пользователям экосистемы "ВКонтакте". Сама подписка будет работать на базе договора лизинга, для онлайн оформления потребуется паспорт и смартфон. Пользователи смогут вносить платежи в личном кабинете "Владей" со всех видов банковских карт, а товар можно получить в магазине-партнере или с доставкой в любой регион России. Срок подписки может составлять от 12 до 48 месяцев.

По подписке "Владей" можно брать смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые консоли, стиральные и посудомоечные машины, вытяжные и духовые шкафы, варочные панели и микроволновки, кофемашины и холодильники. Всего доступно более 120 устройств. На все действует гарантия от производителя, а во многие программы включены дополнительные сервисы. Например, по подписке на смартфон можно один раз в год бесплатно заменить разбившийся экран или заднюю панель.