Правительство продлило срок действия соглашений о ценах на сахар и масло

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно.

Срок их действия истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, отметили в правительство.

Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный кабмином по поручению президента Владимира Путина.

В рамках этой работы скорректировали пошлины на некоторые сельхозтовары, создали инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствовали систему мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также сформировали межведомственную рабочую группу под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, добавили в пресс-службе кабмина.

22 марта стало известно, что кабмин РФ поручил ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагалось субсидирование производителей масла и сахара.