Петербургская биржа запустила торги рыбой

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) во вторник запустила торги рыбной продукцией, на которых была продана первая партия замороженного минтая по 56 тыс. руб. за тонну, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Первой партией стал замороженный минтай с поставкой из Владивостока. Отгрузка этой партии будет осуществляться самовывозом автомобильным транспортом. Объем партии составил 24 тонны. Торги были анонимными.

Как отметил в ходе запуска торгов вице-президент биржи Антон Карпов, в будущем на торги планируется вывести весь ассортимент рыбной продукции, потребляемой на внутреннем рынке России. "Нам бы хотелось бы выйти на такие объемы, которые позволили бы сделать торги индикативными. Это примерно 10% от объема рынка", - сказал он.

Карпов также отметил, что в будущем биржевая цена может повлиять на цены в рознице, поскольку одно неотделимо от другого. Но для этого сначала необходимо "получить прозрачные ценовые индикаторы". В ближайшем будущем на бирже планируется начать торги углем, цементом.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Биржа создана в мае 2008 года. Оборот СПбМТСБ в 2020 году достиг 1,071 трлн рублей, что на 13,4% больше, чем в 2019 году, количество участников торгов выросло с 2,3 тыс. до 2,6 тыс.