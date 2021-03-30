Депутаты Удмуртии ввели нулевой налог для начинающих бизнесменов, работающих по патенту

ИЖЕВСК, 30 марта. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии во втором окончательном чтении приняли во вторник закон, согласно которому для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей налоговая ставка по патенту по отдельным видам деятельности составит 0%. Решение принято на заседании 31-й сессии парламента, транслирующейся онлайн.

"Данный законопроект очень нужен, он позволит вывести из тени ряд предпринимателей, даст возможность предпринимателям для так называемых стартапов, соответственно, поможет создать новые рабочие места", - сказал председатель постоянной комиссии Госсовета по бюджету, налогам и финансам Владимир Паршин, выступая перед депутатами.

По его словам, нововведение не потребует дополнительного финансирования из бюджета Удмуртии. Льготой индивидуальные предприниматели смогут пользоваться два года с момента регистрации.