Титов предложил списывать кредиты для бизнеса под 3% при сохранении занятости

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести возможность списания кредитов для бизнеса под 3% годовых (программа ФОТ 3.0) при сохранении предприятием численности сотрудников за определенный период по аналогии с ранее действовавшими кредитами под 2%.

"Мы считаем, что трехпроцентный кредит, который правительство предложило, должен быть доработан. Мы в постоянном режиме мониторим ситуацию на местах через нашу сеть уполномоченных в регионах и видим, насколько активно бизнес пользуется теми или иными мерами поддержки. Кредит под 3% пока не очень пользуется поддержкой. Нужно привести его по крайней мере к тому же условию, по которому выдавался кредит под 2% годовых - чтобы его не надо было возвращать, если сохраняется занятость", - сказал бизнес-омбудсмен журналистам в ходе своей рабочей поездки на Дальний Восток.

1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. Это общепит, сфера гостеприимства, сфера развлечения, досуга, спорта, туризма. Еще одно условие - льготные кредиты под 3% будут доступны для компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых. По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами будут списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранят 90% числа работников (при сохранении от 80 до 90% штата бюджетом покроется половина долга).