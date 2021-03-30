"Спутник V" одобрили в Мали

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Мали. Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - отмечается в сообщении фонда.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Эффективность Sputnik V составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.