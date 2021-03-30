{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

"Спутник V" одобрили в Мали

Вакцину зарегистрировали в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена к применению в Республике Мали, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Мали. Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - отмечается в сообщении фонда.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Эффективность Sputnik V составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Теги
МалиРоссияПандемия COVID-19
Центробанк понизил курс доллара на 31 марта до 75,7 рубля
Курс евро - до 88,88 рубля
Читать полностью