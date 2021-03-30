Титов предложил разработать программу создания малых промпарков на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил запустить программу "Минипром" по созданию малых промышленных парков на Дальнем Востоке. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил во вторник на окружном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей Дальневосточного федерального округа.

"Мы предлагаем совместно разработать вариант программы "Минипром", когда создаются малые промышленное парки, которые обычно располагаются при городах. Программа должна быть направлена на развитие собственных региональных потребностей края по сырью, производству и дальнейшей реализации за счет малого бизнеса", - сказал Титов.

По его словам, эта региональная программа должна стать частью работы по усилению сектора экономики "простых вещей". Этот сектор включает малые и средние производства товаров народного потребления: одежды, обуви, изделий из пластика, мебели, бытового инвентаря, техники и так далее.

Наиболее оптимальной формой для развития производства в России таких товаров народного потребления являются региональные кластеры с учетом доступности необходимой сырьевой базы и транспортной инфраструктуры, уточнил бизнес-омбудсмен.