КРАСНОДАР, 30 марта. /ТАСС/. Круглогодичную ярмарку кубанских продуктов планируют организовать в Москве. На площадке представят фермерские товары, а также товары со знаком качества "Сделано на Кубани", сообщила во вторник пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В Москве планируют организовать круглогодичную ярмарку кубанских продуктов. Преимущественно на площадке представят фермерские товары, а также товары со знаком качества "Сделано на Кубани", - говорится в сообщении.

Сейчас вопрос детально обсуждается с представителями департамента торговли и услуг Москвы. По информации пресс-службы, представители московского департамента заинтересованы в реализации на ярмарках города качественной кубанской продукции. Для этого они готовы предоставить не только торговые места, но и ярмарочные площадки.

"Продукция кубанских фермеров всегда отличалась высоким качеством. Нам важно, чтобы возможности сбыта у сельхозтоваропроизводителей постоянно расширялись. И ярмарка - наиболее подходящий формат для того, чтобы наиболее полно представить ассортимент продукции Краснодарского края. Мы рассчитываем, что для многих фермеров эта площадка станет стартовой при выходе на столичный рынок", - цитирует пресс-служба губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, производит около половины всех фруктов и ягод страны, поставляет в другие субъекты РФ разные виды культур, в том числе яблоки и косточковые. Основной вид экспортируемой продукции Кубани - пшеница. В 2020 году в Краснодарском крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - это продовольственное зерно. Урожай овощей и риса сохранился на уровне предыдущего года - собраны 800 тыс. тонн овощей и 900 тыс. тонн риса.