CEO группы Qiwi Борис Ким намерен уйти в отставку в начале лета

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. CEO группы Qiwi Борис Ким намерен уйти в отставку после проведения годового собрания акционеров, которое должно пройти в июне 2021 года. Совет директоров Qiwi рекомендовал назначить на должность CEO группы Андрея Протопопова, который сейчас занимает должность CEO платежного сегмента Qiwi, сообщили в компании.

"Компания Qiwi сегодня объявила, что совет директоров компании рекомендовал назначить Андрея Протопопова, члена управленческой команды Qiwi с 2013 года и в настоящее время CEO платежного сегмента группы Qiwi, на должность CEO группы Qiwi", - говорится в сообщении.

До назначения на должность CEO платежного сегмента группы Qiwi Андрей Протопопов занимал позицию директора по IT и развитию продуктов с июня 2015 года по август 2019 года и руководителя отдела управления продуктами с сентября 2013 года по июнь 2015 года. До прихода в Qiwi он 12 лет работал в Procter&Gamble, занимая различные должности в области рыночной стратегии и планирования, а также развития бизнеса.

Отмечается, что эта рекомендация поступила по результатам процесса планирования преемственности, начатого в момент отставки предыдущего CEO группы Qiwi, основателя и мажоритарного акционера Qiwi Сергея Солонина. "Борис Ким, занимающий пост CEO группы Qiwi с 15 января 2020 года, намерен уйти в отставку после годового общего собрания акционеров, которое, как ожидается, состоится в июне 2021 года. Ожидается, что назначение Андрея Протопопова вступит в силу с той же даты", - пояснили в компании.