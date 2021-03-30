Экспорт водных биоресурсов из России может вырасти до $7 млрд за три года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Экспорт водных биоресурсов из России к 2024 году может достичь $7 млрд. Об этом сообщил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич на открытии первых биржевых торгов водными биологическими ресурсами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

"Сегодня вылов у нас порядка 5 млн тонн. К сожалению, устойчивые отношения между рыбохозяйственными организациями, трейдерами пока в формате двустороннего сотрудничества. Разбавить эту ситуацию, увеличить выручку - возможно только путем биржевых торгов, что сегодня и произошло. Начало положено. Нам конечно же интересно, чтобы мы уходили от сырьевой энергомодели к модели торгов продукцией с уже добавленной стоимостью, в том числе на экспорт. Только за счет конкурентных процедур можно нарастить экспортную выручку в долларах и прийти к $7 млрд к 2024 году", - сказал он.

Ранее сегодня СПбМТСБ провела первые торги рыбной продукцией - реализована партия замороженного минтая с поставкой из Владивостока.

Об экспорте

Экспорт рыбы и морепродуктов по итогам 2020 года достиг 2,3 млн тонн на сумму $5,3 млрд, согласно данным федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Ранее правительство России обновило госпрограмму развития АПК, согласно которой экспорт сельхозпродукции из РФ вырастет до $35,4 млрд в 2025 году с $26 млрд в 2021 году. В предыдущей версии федерального проекта экспорт сельхозпродукции из РФ ожидался на уровне $45 млрд в 2024 году. При этом экспорт рыбной продукции должен был составить $8,5 млрд.