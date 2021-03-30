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Пригожин отказался от претензий к Навальному в рамках иска к нему и Милову

До этого бизнесмен в иске о защите чести и достоинства требовал с Навального и Милова по 5 млн рублей
Евгений Пригожин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Евгений Пригожин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Предприниматель Евгений Пригожин во вторник отказался от исковых требований к Алексею Навальному в рамках иска о защите чести и достоинства к нему и Владимиру Милову. Об этом ТАСС сообщила представитель Милова Екатерина Фролова.

"Представители Пригожина отказались от исковых требований в части претензий к Навальному на 5 миллионов рублей, в части аналогичных требований к Милову требования сохранены, заседание перенесено на 12 апреля", - сказала Фролова.

Ранее Пригожин в иске требовал с Навального и Милова по 5 млн рублей.

Юристы Пригожина в течение последних месяцев 2020 года обратились с серией исков о защите чести и достоинства их доверителя к Навальному, Милову, журналисту Максиму Шевченко и ряду изданий.

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