Пригожин отказался от претензий к Навальному в рамках иска к нему и Милову

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Предприниматель Евгений Пригожин во вторник отказался от исковых требований к Алексею Навальному в рамках иска о защите чести и достоинства к нему и Владимиру Милову. Об этом ТАСС сообщила представитель Милова Екатерина Фролова.

"Представители Пригожина отказались от исковых требований в части претензий к Навальному на 5 миллионов рублей, в части аналогичных требований к Милову требования сохранены, заседание перенесено на 12 апреля", - сказала Фролова.

Ранее Пригожин в иске требовал с Навального и Милова по 5 млн рублей.

Юристы Пригожина в течение последних месяцев 2020 года обратились с серией исков о защите чести и достоинства их доверителя к Навальному, Милову, журналисту Максиму Шевченко и ряду изданий.