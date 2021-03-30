Средняя сумма микрозайма в России в феврале выросла почти на 4%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Средняя сумма микрозайма (до 30 тыс. руб.), выданного российскими микрофинансовыми организациями (МФО) в феврале 2021 года, составила 8,44 тыс. рублей, увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с январем текущего года февральский показатель вырос на 0,5%.

"Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова. - После падения в апреле прошлого года постепенное возвращение к прежним уровням продемонстрировал и средний чек займа "до зарплаты". При этом в зимние месяцы средний чек микрозайма оказался даже более высоким, чем в аналогичные периоды прошлого года".

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в феврале среди 30 регионов - лидеров по объемам выдачи этого вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве (11,06 тыс. руб.), в Воронежской (10,54 тыс. руб.) и Ростовской (9,77 тыс. руб.) областях.

Наибольший рост среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Белгородская область (+15,2%), Красноярский край (+13,6%), Иркутская область (+10,5%).

Ранее в НБКИ сообщали, что в феврале МФО выдали 1,79 млн займов "до зарплаты" (объем займа до 30 тыс. руб.), что на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В новость внесена правка (14:28 мск) - передается с уточнением динамики в заголовке.