Песков: правительство сдерживает цены на продукты, чтобы это не приводило к перекосам

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Регулировка цен на продукты питания является филигранным процессом. Правительство работает над сдерживанием цен так, чтобы это не приводило к товарным перекосам, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее кабмин продлил соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Отвечая на вопросы, сколько еще может продлиться заморозка цен и обращают ли власти внимание на другие продукты, представитель Кремля заявил: "Это процесс, конечно, достаточно филигранный".

"Правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке, и с точки зрения производителей, и с точки зрения ретейлеров", - указал он.

Песков напомнил, что кабинет министров также ведет мониторинг ситуации в этой сфере. "Повторю, что это как одно из поручений президента находится под контролем администрации [главы государства]", - добавил представитель Кремля.

Решение по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный кабмином по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.