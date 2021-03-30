В Петербурге спустили на воду первый серийный траулер проекта 170701

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Первый серийный траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Геллер" для ловли рыбы в Северной Атлантике спустили на воду во вторник на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, передает корр. ТАСС с церемонии спуска.

"Этот корабль получается уникальным, уникальным во всем, и с точки зрения процесса его создания, и с точки зрения тех сложностей, с которыми мы сталкиваемся в строительстве. Таких судов в стране нет, и сегодня первое серийное коснется воды", - сказал на церемонии генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов.

После спуска на воду на судне продолжат работы по формированию корпуса, а также будут грузить и монтировать на него крупное оборудование и смонтируют трубопроводы. Сдать в эксплуатацию "Капитан Геллер", названный в честь капитана дальнего плавания Станислава Геллера, планируется в начале 2022 года.

Суда проекта 170701 имеют длину более 80 м, ширину 16 м и могут развивать скорость в 15 узлов. Они предназначены для безотходной глубокой переработки рыбы в открытом море. На установленной на борту рыбной фабрике можно изготавливать охлажденное рыбное филе, фарш, рыбную муку, консервировать икру, печень. Контракт общей стоимостью 38,4 млрд рублей предусматривает постройку десяти судов этого проекта для Северо-Запада и Дальнего востока России. Головной траулер проекта - "Капитан Соколов" - спустили на воду в конце августа в прошлом году.

Заказчик судна - компания "Рыбпроминвест", которая входит в группу "Норебо".