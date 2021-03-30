Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2020 году упала на 26%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, причитающаяся акционерам компании, по итогам 2020 года снизилась на 26% в сравнении с 2019 годом и составила 133 млрд рублей, следует из отчета "Транснефти".

Выручка достигла 962 млрд рублей против 1,064 трлн рублей за 2019 год (снижение на 9%). EBITDA упала на 9% - до 443 млрд рублей.

В "Транснефти" поясняют, что особенностью финансовых результатов прошлого года стало сочетание высоких показателей в январе - апреле 2020 года и значительно более низких показателей с мая на фоне сделки ОПЕК+.

Скорректированная выручка группы "Транснефть" (за исключением выручки от реализации товарной нефти на экспорт) снизилась на 6%, до 821 млрд рублей, главным образом из-за снижения выручки по транспортировке нефти и выручки от реализации стивидорных, дополнительных услуг порта и услуг флота. Основное влияние на динамику выручки оказали решения, принятые в рамках ОПЕК+, и пандемия COVID-19, добавляют в компании.

Объем транспортировки нефти в прошлом году упал на 9% - до 442,2 млн тонн. Транспортировка нефтепродуктов осталась на уровне 2019 года - 37,9 млн тонн.

Частично компенсировать негативное влияние удалось за счет снижения операционных расходов. Также в условиях серьезного снижения объемов транспортировки нефти в прошлом году "Транснефть" приняла комплекс мер, направленных на сокращение затрат и обеспечение сбалансированности ключевых параметров бюджета за счет дополнительного сокращения капитальных затрат и переноса части расходов на более поздний период.

Общий долг компании за прошлый год снизился на 8% и на конец года составил 590 млрд рублей. Это произошло главным образом вследствие планового погашения биржевых облигаций.

По итогам IV квартала 2020 года чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, причитающаяся акционерам, снизилась на 34% по сравнении с аналогичным периодом 2019 года - до 23 млрд рублей. Выручка группы в упала на 9% - до 246 млрд рублей, EBITDA - на 8%, до 101 млрд рублей.

Скорректированная выручка "Транснефти" за этот период составила 206 млрд рублей (-8%).

Прокачка нефти снизилась на 13% - до 107,5 млн тонн. Транспортировка нефтепродуктов упала на 5% - до 9 млн тонн.

Влияние пандемии

Дополнительные операционные расходы "Транснефти" из-за распространения коронавирусной инфекции в 2020 году составили 2,2 млрд рублей. "В 2020 году компания понесла непредвиденные операционные расходы в размере 2,2 млрд рублей в связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране и мире из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечает "Транснефть".

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщал ТАСС, что затраты группы на фоне ковида включают в себя как мероприятия по ограничению распространения коронавируса на предприятиях компании и в офисах, так и дооснащение больниц в регионах присутствия "Транснефти".

Он также добавлял, что по итогам этого года затраты на мероприятия по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции будут сопоставимы с прошлогодними.