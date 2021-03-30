Совокупная выручка Qiwi за год выросла на 12%

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Общая чистая выручка платежного сервиса Qiwi в четвертом квартале 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 0,2% и составила 6,242 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Скорректированная чистая прибыль Qiwi выросла за квартал на 116%, до 2,51 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился на 125% и достиг 3,6 млрд руб.

Чистая выручка сегмента платежных сервисов Qiwi в октябре - декабре прошлого года увеличилась на 6% и составила 5,8 млрд руб. Общий оборот сегмента платежных сервисов увеличился на 16% и составил 464 млрд руб.

По итогам года общая чистая выручка Qiwi выросла на 12% - до 25,978 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 54%, до 10,3 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 52%, до 13,8 млрд руб. В 2020 году чистая выручка сегмента платежных сервисов выросла на 8% и достигла 22,6 млрд руб.

По состоянию на 31 декабря 2020 года количество активных Qiwi кошельков" составило 18,1 млн, что на 4,4 млн (или на 20%) меньше по сравнению с 22,5 млн по состоянию на 31 декабря 2019 года. "Данное снижение явилось главным образом результатом введения новых ограничений на использование анонимных кошельков и последующей оптимизации определенных транзакционных процессов, продления периода неактивности с 6 до 12 месяцев и усложнения процедуры идентификации клиента и проверки его соответствия нормативным требованиям. Учитывая растущую диверсификацию предлагаемых нами продуктов и операционных моделей, данное снижение не оказало существенного влияния на наши финансовые или операционные показатели", - пояснили в компании.

Прогноз показателей

Qiwi прогнозирует, что общая чистая выручка снизится по итогам 2020 года на 15-25% в сравнении с 2020 годом. Также компания ожидает, что чистая выручка сегмента платежных сервисов уменьшится на 15-25%, а скорректированная чистая прибыль снизится на 15-30%.

В компании при этом отмечают, что результаты сегмента платежных сервисов будут частично зависеть от двух существенных факторов - способности компании восстановить или заменить обороты платежей, связанные с трансграничными операциями, которые были предметом ограничений ЦБ РФ, введенных в декабре 2020 года, и способности компании обеспечить себе место в новых реалиях индустрии ставок.

"Не может быть никакой уверенности в том, что произойдет дальнейшее ослабление ограничений, первоначально введенных ЦБ РФ в декабре 2020 года, или что они в конечном итоге не станут постоянными, в том числе путем принятия новых законов или нормативных актов. Даже если ограничения будут полностью или частично сняты, мы, возможно, не сможем вернуть бизнес, который был из-за них потерян. Наши прошлые и будущие операции также могут быть предметом более пристального внимания со стороны ЦБ РФ. Нет никакой гарантии, что в результате последнего аудита или любых последующих на нас не будут наложены дополнительные ограничения. Любые подобные ограничения могут оказать существенное негативное влияние на наш бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности", - поясняют в компании.

Дивиденды

В соответствии с решением совета директоров, компания намерена распределить не менее 50% скорректированной чистой прибыли группы за 2020 год. Окончательная сумма дивидендов на акцию и дата платежа будут объявлены после публикации аудированной консолидированной финансовой отчетности.

"Кроме того, учитывая наши ожидания относительно операционных результатов группы, а также ожидаемый уровень инвестиций в 2021 году, совет директоров утвердил целевой коэффициент выплаты дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли группы на 2021 год. Совет директоров оставляет за собой право распределять дивиденды ежеквартально, если он сочтет это необходимым для того, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю, хотя объем выплат в каждом квартале может варьироваться и быть выше или ниже предусмотренного целевого показателя", - сообщили в компании, уточнив, что распределение избыточных денежных средств среди акционеров остается долгосрочным намерением компании.

Qiwi - платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи.