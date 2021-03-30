Песков заявил, что Россия не анонсирует свою позицию перед встречей ОПЕК+

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством Саудовской Аравии перед очередной встречей ОПЕК +, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных контактах российского лидера с саудовской стороной. При этом Песков констатировал, что вице-премьер Александр Новак "активно продолжает контакты со своими коллегами по процессу ОПЕК+, именно он представляет Россию на этих переговорах". "Пока в настоящий момент никаких контактов не запланировано у главы государства, но при необходимости они могут быстро организовываться, потому что в целом уровень диалога с Саудовской Аравией [находится] на очень хорошем уровне", - уточнил представитель Кремля.

При этом он не стал говорить о позиции Москвы на предстоящих переговорах ОПЕК+. "Мы никогда не анонсируем позицию перед подобными мероприятиями", - объяснил Песков. Отвечая на вопрос, продолжит ли Россия наращивать добычу нефти в мае, чтобы увеличить нефтепереработку на фоне ситуации на внутреннем рынке топлива, представитель Кремля заметил, что "внутренний рынок топлива достаточно застрахован, захеджирован от каких-то лишних колебаний цен благодаря действующим механизмам". "По ОПЕК+ мы не будем анонсировать никакую позицию", - подчеркнул он.

Россия восстанавливает добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ с января этого года. Так, в первый месяц она могла увеличить добычу на 125 тыс. баррелей в сутки, в феврале - марте еще на 130 тыс. баррелей в сутки, и на столько же в апреле. При этом все остальные страны, за исключением Казахстана, сохранят добычу на уровне января, а Саудовская Аравия и вовсе продолжит сокращать дополнительный миллион баррелей в сутки.

15-е заседание стран ОПЕК+ на уровне министров в формате видеоконференции состоится 1 апреля.