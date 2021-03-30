Суд подтвердил отмену наложенного ФАС на "Варандейский терминал" штрафа в 300 тыс. рублей

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил в силе решение предыдущей инстанции, которое признало незаконным и полностью отменяло наложенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) наказание в виде штрафа в отношении принадлежащего "Лукойлу" "Варандейского терминала". Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В январе 2021 года терминал обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой отменить предписание службы о выплате 300 тыс. рублей штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. ФАС с 2019 года требует от "дочки" "Лукойла" снизить тарифы на перевалку нефти, считая их монопольно завышенными.

Арбитражный суд Москвы на заседании 20 января 2021 года постановил отменить решение ФАС о привлечении "Варандейского терминала" к административной ответственности. Служба обжаловала решение в апелляционной инстанции.

На заседании 30 марта судья Девятого арбитражного апелляционного суда Т. Маркова не поддержала ФАС, постановив "оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", следует из картотеки дел.