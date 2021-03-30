ЦБ разрешил Qiwi возобновить платежи в пользу некоторых иностранных компаний

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Банк России разрешил Qiwi возобновить платежи в пользу некоторых ключевых иностранных компаний и снял ряд других ограничений, введенных в декабре 2020 года, говорится в сообщении Qiwi.

"В результате такого сотрудничества ЦБ РФ разрешил нам возобновить платежи в пользу некоторых ключевых иностранных мерчантов и снял некоторые другие ограничения, введенные в декабре 2020 года", - отмечается в сообщении.

По оценкам компании, введенные ЦБ ограничения существенно снизят оборот электронной коммерции и денежных переводов Qiwi и негативно повлияют на операционные результаты сегмента платежных сервисов. "Мы считаем, что общее влияние на чистую выручку сегмента платежных сервисов за IV квартал 2020 года составило от 500 до 600 млн рублей", - указывают в Qiwi.

По мнению Qiwi, наложенные ограничения были обусловлены в первую очередь эволюцией общего подхода ЦБ к толкованию применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей, а не конкретными выявленными недостатками.

Вместе с этим в Qiwi подчеркивают, что нет никаких гарантий того, что будет какое-либо дальнейшее ослабление ограничений, которые были первоначально введены, или что они в конечном итоге не станут постоянными, в том числе путем принятия новых законов или нормативных актов.

В декабре 2020 года по итогам плановой проверки Банк России ввел определенные ограничения в отношении операций "Qiwi банка", в том числе были приостановлены или ограничены большинство видов платежей в пользу нерезидентных компаний и денежных переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

Подобные ограничения регулятор также ввел в отношении принадлежащего Сбербанку платежного сервиса "ЮMoney". В марте "ЮMoney" сообщила о возобновлении расчетов с 45 компаниями - нерезидентами.