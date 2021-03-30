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Мишустин назначил замглавы Ростехнадзора Трембицкого руководителем службы

Алексей Алешин освобожден от должности главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александра Трембицкого, который ранее занимал должность замглавы службы, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Алексей Алешин освобожден от должности главы Ростехнадзора.

Трембицкий проработал заместителем главы Ростехнадзора более восьми лет. До этого руководил Северо-Кавказским управлением службы, возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

Алешин, которому в этом году исполнится 62 года, руководил Ростехнадзором с 2014 года. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАлешин, Алексей Владиславович
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