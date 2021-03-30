МИД РФ: Россия отмечает возрастающий интерес международного бизнеса к Севморпути

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Иностранные инвесторы и предприниматели все больше интересуются развитием Северного морского пути (СМП) и практическими проектами, которые связаны с его использованием. Об этом заявил во вторник ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

"Отмечаем возрастающий интерес международного бизнеса к развитию СМП. Иностранные инвесторы проявляют большой практический интерес к арктическим проектам, долгосрочная стратегия которых предусматривает круглогодичное использование СМП в качестве основной транспортной артерии для доставки на внешний рынок производимой или добываемой в арктической зоне продукции. Видим возросший интерес к СМП со стороны круизных операторов", - отметил он.

Корчунов также заявил, что Москва намерена активно продвигать тему Северного морского пути на международных площадках в целях обеспечения устойчивого судоходства.

"Россия последовательно принимает меры по развитию безопасной навигации в высоких широтах, используя для этого как многосторонние площадки, включая Международную морскую организацию и Арктический совет, так и двусторонние механизмы. План развития СМП предполагает продвижение по ряду взаимосвязанных треков, формирующих необходимые элементы для устойчивого судоходства, включая реконструкцию морских портов и терминалов, развитие аварийно-спасательного и вспомогательного флота, навигационно-гидрографическое обеспечение, развитие ледокольного флота, содействие развитию грузовой базы, обеспечение экологической безопасности, развитие энергетических мощностей, судостроения, а также формирование соответствующей наземной и авиационной инфраструктуры", - сказал Корчунов, отвечая на соответствующий вопрос.